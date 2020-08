Tiger Woods defenderá su título en el Masters sin público, ya que las autoridades del Major y del Augusta National Golf Club anunciaron esta decisión debido a los riesgos de la pandemia de Covid-19.

El Masters, que tradicionalmente se disputa en abril, ya tuvo que ser aplazado para noviembre por el coronavirus; se disputará del 12 al 15 de noviembre.

“Al considerar los problemas que enfrentamos, la salud y la seguridad de todos los involucrados en el Masters siempre ha sido nuestra primera y más importante prioridad”, dijo Fred Ridley, presidente del Augusta National.



“En última instancia, determinamos que los riesgos potenciales de dar la bienvenida a clientes e invitados a nuestros links en noviembre son simplemente demasiado importantes para ignorarlos", agregó. "Incluso en las circunstancias actuales, organizar el Masters sin patrocinadores es profundamente decepcionante”.



Fred Ridley, Chairman of Augusta National Golf Club, announced today that the 2020 Masters Tournament will take place November 9-15 without patrons or guests on the grounds.

Full details and FAQs at https://t.co/rSr9YUhCX2 pic.twitter.com/dw3An5T2hq

— The Masters (@TheMasters) August 12, 2020