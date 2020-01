El fallecimiento de Carlos Girón, en palabras del Secretario General del COM, Mario García de la Torre, dejó un abismo en el deporte mexicano, por todo lo que le dio activamente, pero también cuando eligió el retiro.

El exclavadista, ya retirado, fue fundamental para una siguiente generación de atletas mexicanos a los que se acercó en momentos clave de sus carreras o de su vida. El UNIVERSAL Deportes recopiló las conversaciones que tuvo con tres de estos atletas

María José Alcalá (Clavadista en cuatro Juegos Olímpicos)

En Barcelona 92 estuve muy cerca de ganar la medalla de bronce. Al final del penúltimo clavado estaba en quinto lugar, pero con la última ejecución hizo que terminará quinta, fuera del podio. Evidentemente fue un shock, era muy joven (tenía 20 años).

Carlos me dijo 'solo tienes de dos sopas: o te quedas ahí llorando o aprendes de esto, sigues adelante y buscas la revancha'. Tenía razón. No podía quedarme así y ahí decidí darle la vuelta y no darme por vencida (Alcalá participó en dos ediciones más de los Juegos Olímpicos a partir de los de Barcelona).



El Comité Olímpico Mexicano (COM) y su presidente lamentan el deceso del ex clavadista y medallista olímpico en Moscú 80, #CarlosGirón, uno de los deportistas que dieron gloria al país

Fernando Platas (Platas en clavados desde el trampolín en Sidney 2000)

Fui afortunado porque tuve tres maestros en los Juegos de Sidney: Joaquín Capilla, Jesús Mena y Carlos Girón. Cada uno se turnaba para ir a verme, previo a la competencia. Cuando le tocaba a Carlos me exigía y hubo un día, antes de que fuera a la prueba, que me dijo: ‘cuando te entreguen tu medalla, no vas a saber lo que significa ser medallista olímpico. Eso lo vas a entender después’.

Tenía razón. Es un club al que muy pocas personas pertenecen y eso trae mucha responsabilidad.

Víctor Estrada (Bronce en Taekwondo en Sidney 2000)

Uno puede pensar ¿qué tiene qué ver Carlos Girón conmigo, que fui taekwondoín? Mucho. Coincidimos muchas ocasiones en el Comité Olímpico Mexicano, al ser miembros de éste. En alguna ocasión, cuando apenas me había retirado se acercó y me aconsejó 'sigue estudiando, no dejes de hacerlo. Eso es lo que te prepara para la vida después de tu etapa deportiva activa'. Era bromista, directo y sobra decir que era un consejero para muchos de nosotros.

Cuando ambos estuve como servidor publico estaba al tanto de lo que estaba realizando. ‘¿Cómo vas?, ¿qué necesitas?, todo eso me preguntaba.

