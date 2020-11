Fuerte accidente en el GP de Baréin. Apenas eran las primeras curvas del antepenúltimo Gran Premio de la Fórmula Uno cuando el piloto de HAAS, Romain Grosjean tuvo un fuerte accidente que terminó con fuego en su monoplaza.

El francés tuvo contacto con el auto de Daniel Kvyat de Alpha Tauri y terminó en el muro.

Lee también: Así se vivió el regreso de Mike Tyson al boxeo

El piloto fue atendido rápidamente por los médicos y llevado a revisión, afortunadamente salió caminando de la pista.

Por el momento hay bandera roja y se espera se limpie la pista para reanudar la carrera.

My God the crash of Grosjean turning into fire.

He is safe and already rescued pic.twitter.com/3hU4UKTN3X

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) November 29, 2020