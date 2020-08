Sin alguna complicación, Lewis Hamilton triunfó en el Gran Premio de España, para extender su ventaja en el campeonato mundial de la Fórmula Uno.

En una carrera casi limpia, el piloto de Mercedes dominó de principio a fin sobre el circuito de Barcelona-Catalunya; el podio lo completó Max Verstappen (Red Bull) y Valtteri Bottas, coequipero del inglés en las flechas plateadas, respectivamente.

Lee también: Impactante accidente en el Gran Premio de Austria de Moto2

El mexicano Sergio Pérez cruzó la bandera de cuadros en la cuarta posición, pero recibió una sanción de cinco segundos por ignorar las banderas azules y fue aplazado al quinto lugar, mientras que su compañero en Racing Point, Lance Stroll, subió un escalón.

Fue la cuarta victoria para Hamilton en la temporada y se aleja en la tabla de volantes del campeonato mundial, con 132 puntos. El británico, quien partió desde la pole position, dominó de principio a fin el GP ibérico, para sumar su triunfo 88 en su cuenta personal, que lo acerca a tres del máximo ganador, Michael Schumacher.

“Ni siquiera me di cuenta cuando terminé la última vuelta, quería seguir, estaba muy concentrado sobre el circuito”, dijo el británico, antes de abrir la botella de champaña.

El camino para el séptimo título mundial parece estar libre.

There’s no stopping @LewisHamilton today!

The Mercedes driver seals his th win of 2020 Verstappen takes second, Bottas finishes third

#SpanishGP #F1 pic.twitter.com/PAUD1qxOOE

— Formula 1 (@F1) August 16, 2020