El COM confía en la comparecencia de Ana Guevara

Para el Comité Olímpico Mexicano, la comparecencia de Ana Gabriela Guevara directora de la Conade ante la Comisión de Deporte Cámara de Diputados, “fue un buen ejercicio... Espero que ambos lados hayan salido satisfechos con el intercambio de ideas que hubo ahí”, dijo Mario García de la Torre, jefe de misión de la delegación mexicana en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú.

El federativo aceptó que, como se señaló en la comparecencia, hay errores que se arrastran de administraciones pasadas, “siempre hay problemas añejos, pero en lo que respecta a la jefatura que encabezo, estamos bien atendidos, el presupuesto está listo y creo que hemos resuelto las necesidades de los atletas”.



Ana Guevara se enfrascó el pasado lunes en un serio intercambio de ideas con las diversas fracciones políticas que integran la Comisión presidida por Ernesto D’Alessio, del partido Encuentro Social, negándose a hablar principalmente acerca de las investigaciones que hay en la Conade por supuestos malos manejos, por tratarse de un tema que se está manejando en los juzgados.

“La titular [de la Conade] nos quiso condicionar su presencia diciendo que no se podía preguntar acerca del tema de Fodepar (Fondo Para el Deporte de Alto Rendimiento), pero no es una investigación judicial la que se está haciendo, sino una investigación administrativa... Sí tenemos la facultad para llevar a cabo esta comparecencia. No tiene nada de malo que como representantes la citemos y hagamos preguntas y que ella responda”, señaló D’Alessio.

Superar la cifra. García de la Torre, a unos días de que partan los atletas a Lima, Perú, siguió con la tónica de no prometer cantidad de medallas a ganar en los Juegos. “Quisiera decir que vamos por todas, pero queremos superar lo de antes [22 oros en los Juegos de Toronto 2015, para el sexto lugar], eso sí queremos hacerlo. La exigencia es esa. Cada vez que tenemos oportunidad de platicar con un federativo y deportista concluimos que es importante competir, pero es más importante ganar”.



El domingo comenzará el éxodo de la delegación mexicana a Lima. Primero viajará personal de apoyo para saber en qué condiciones están las instalaciones de la Villa Panamericana, al igual que los campos de entrenamiento. Se espera que el sábado 20 viaje el mayor contingente, con aproximadamente 90 deportistas.

El lunes 15, está confirmado, se llevará a cabo la ceremonia de abanderamiento.

