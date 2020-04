Novak Djokovic y Andy Murray, dos de los mejores tenistas en los últimos 20 años, realizaron una plática vía Instagram, en la que tocaron varios temas sobre el tenis y sobre cómo lidian con la cuarentena provocada por el Covid-19.

"Es difícil estar en España, al lado de Italia, el país que atraviesa el momento más difícil en este momento", dijo Djokovic.

“Seis semanas en el encierro 24/7. Honestamente, como tenista, es realmente extraño estar en un lugar más de un día, luego cinco o seis semanas. No he experimentado eso durante probablemente 15 años. Pero estoy feliz de estar con mis hijos ".

Mientras el serbio se encuentra pasando la cuarentena en España, el escocés hace lo propio en su casa en Reino Unido.La plática llegó a tener 20 mil espectadores.

Murray también se sinceró y dijo que el confinamiento también le había servido para acercarse a sus hijos. Sostuvo que los había visto nadar o ir en bicicleta por primera vez en mucho tiempo.

"Es un gran cambio (el que se vive con la cuarentena). Pero los aspectos positivos ciertamente superan a los negativos. Me doy cuenta, una vez que el tenis haya terminado para mí, que estaré bien. Siempre me preocupaba cómo sería eso, estar en un solo lugar todo el tiempo. Lo he disfrutado. Estaré bien", dijo el británico.

Djokovic también reflexionó de lo exigente que se convierte la temporada de tenis, respecto a otros deportes. En el deporte blanco la campaña se inicia en los primeros días de enero y concluye hasta mediados de noviembre.

"El tenis es la temporada más larga de todos los deportes, desde enero hasta mediados de noviembre, nunca podrás relajarte por completo. La primera vez que me perdí esos seis meses fue cuando que me perdí un slam desde que me convertí en jugador profesional. Fue cuando me lesioné el codo. No estaba sintiendo ninguna inquietud durante la recuperación. De hecho estaba feliz de estar en casa", sostuvo el número uno del mundo.

La plática duró casi una hora y ambos jugadores coincidieron que, pese a que se conocen desde que tenían 13 años, nunca habían platicado tanto tiempo juntos.