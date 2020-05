La última vez que el luchador Dr. Cerebro enfrentó a Discovery le tumbó algo más que la victoria, ya que con un fuerte golpe, fue el victimario de unos cuantos dientes del enmascarado.

Uno de tantos recuerdos que el galeno se queda del veterano gladiador que este viernes en la ciudad de Chicago, perdió la batalla contra el cáncer, luego de 36 años de azotarse en los enlonados profesionales de México y Estados Unidos.

Cerebro acaba de regresar de Chicago y el dolor lo atormenta porque durante su estancia en ese lugar no pudo despedirse de Discovery, el confinamiento provocado por el Covid.19 se lo impidió. “Era una persona muy alegre, le gustaba andar vacilando. Trabajador como todos los que se van a Estados Unidos para buscar lo mejor para su familia. Muy dedicado para mandarle dinero a sus hijos”.

Y se despidió de la vida terrenal, justo en el día dedicado a los que como él, comparten su conocimiento con las nuevas generaciones. “Era un maestro muy estricto para esto de la lucha, él siempre trato de inculcar la lucha clásica y el respeto para el deporte. Era un luchador de antaño, lo conocí en el Sindicato de luchadores cuando llegó como Gama, yo estaba iniciando y él ya traía más tablas. Se acopló muy bien a Lucha Libre Internacional, después de fue a la Triple A y de ahí a radicar a Estados Unidos”.

En los últimos años se encontraban con frecuencia, pues Cerebro pasó muchos meses en la llamada ‘Ciudad de los Vientos’. “Disfrutaba mucho entrenar con él, cuando me llegaba a quedar con él, nos pasábamos noches platicando y compartiendo secretos de la lucha, lo que me decía era que disfrutaba entrenar conmigo porque me sabía defender”.

La última lucha que tuvieron no la va a olvidar. Discovery hizo equipo con el Hijo del Santo y Rey Mysterio, mientras que él se alió con Yakuza y Súper Crazy. “Esa noche le volé unos dientes de un antebrazo. Hasta hace poco, enmedio del momento doloroso que estaba pasando, jugábamos con ese tema de no saber dónde había quedado esa placa de dientes”.

Discovery se despidió de la lucha libre en febrero pasado, cuando recibió un homenaje en Chicago, por parte de su amigo y socio, Yakuza, quien fue uno de los primeros en confirmar su deceso. “Dios te tenga en su santa gloria, descansa en paz hermano, amigo y profesor”.

Kalisto, quien actualmente lucha en la WWE también lo recordó. “Discovery me enseñó a seguir luchando, no mirar hacia atrás. Fue uno de mis mejores entrenadores de lucha en Chicago. Me alegra que haya podido escuchar mi voz y decirle gracias y lo amo. Lo extrañaré muchísimo... Fuiste un padre maestro y persona”.



Discovery taught me to keep on fighting, don’t look back. He was one of my best lucha coaches in chicago.. I’m glad he was able to listen to my voice, and tell him thank you and i love him. I will dearly miss him....

Fuiste un padre maestro y persona. #QEPD #Discovery #Chicago pic.twitter.com/j003dSC0EX

— KALISTO (manny) (@KalistoWWE) May 15, 2020