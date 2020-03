La página de Internet de Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada, permite que sus usuarios puedan seguir el juego más largo de la historia, en lo que parece un remedio para esta cuarentena provocada por el Covid-19.

Se trata del partido entre el estadounidense John Isner y el francés Nicolás Mahut, que se disputó en la edición del 2012 del Grand Slam inglés y que duró ¡más de once horas!

Para ser exactos, el encuentro tuvo una duración de 11 horas y cinco minutos, que se realizó entre tres días.



We've been going for two hours and 54 minutes and we're now into a fifth set.

Just the eight hours and 11 minutes to go...#Wimbledon | #StayAtHome https://t.co/4YHWwkXl6W

— Wimbledon (@Wimbledon) March 26, 2020