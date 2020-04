Los videojuegos son cultura y si se hace un buen uso de ellos, pueden ser un fantástico instrumento para fomentar la concentración, el interés por el descubrimiento y la creatividad en esta época de incertidumbre por el Covid-19. Desde los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la Universitat Oberta de Catalunya se dan las herramientas para disfrutar del juego y los videojuegos en familia.

La UOC en su Máster Universitario en Diseño y Programación de Videojuegos de la UOC y en los Estudios de Ciencias de la Información y Comunicación comparte 10 consejos para hacer un buen uso de los videojuegos en casa.

Hay muchos juegos «para toda la familia», que permiten interactuar, ya sea conjuntamente, o de forma que el adulto adopte un papel de observador con su hijo como jugador. Antes de jugar, es preciso tener en cuenta estas 10 recomendaciones.

JUEGOS

La UOC recomienda los siguientes 10 videojuegos, aptos para todos los públicos:

1) Minecraft: (PEGI 7) el campeón de los juegos de construcción entre los más jóvenes, dónde lo divertido también resulta ser educativo. Un LEGO de piezas infinitas

2) Toda la saga LEGO: (PEGI 7) hablando de LEGO, revive todas tus películas favoritas explorando y superando plataformas en pareja: Harry Potter, Star Wars, El Señor de los Anillos, Los Vengadores, Jurassic Park, etc.

3) La saga Mario Kart: las carreras de coches más alocadas sirven para poner a prueba amistades.

4) Just Dance (y videojuegos similares): (PEGI 3) juego de baile en familia, ideal para mover un poco el esqueleto, y reirnos un rato, si nos vamos que tener que quedar en casa.

5) Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020 (u otros juegos deportivos): Ponemos este como ejemplo, a colación de las Olimpiadas. Aquí solo movemos los botones, por ya están pensados para jugar en grupo. O si conservas una Wii, desempolva el Wii Sports, y a sudar.

6) La saga Super Mario Party: un juego de mesa sirve de excusa para muchos mini juegos divertidos. Olvídate del Monopoly para ver si son una familia unida.

7) Overcooked: (PEGI 3) un equipo de cocineros debe preparar platos colaborativamente en los escenarios más inverosímiles.

8) Keep Talking and Nobody Explodes: (PEGI 3) Muy original, un jugador tiene que desactivar una bomba, el resto le ha de dar pistas sobre cómo.

9) Melbits World: entre todos han de guiar a unos simpáticos personajes por un colorido escenario.

10) Human Fall Flat: intenta controlar las extremidades de unos de personajes de plastilina para que puedan escapar. No es tan fácil como parece.