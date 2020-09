'Checo' Pérez revela mal comportamiento de su equipo hacia él

El mexicano Sergio Pérez ha sentido que Racing Point le ha guardado cosas y hablado de más, durante las últimas semanas, cuando se especuló y, posteriormente, se confirmó su salida de la escudería rosa.

“Desde que la noticia salió a la luz, algunas personas dentro del equipo me han ocultado cosas, algo que no creo que sea bueno. Estoy decepcionado que han salido cosas dentro de la escudería, ya que quiero que se mantengan entre el equipo y yo. Creo que es algo que debe quedarse internamente”, comentó el tricolor, este jueves previo al Gran Premio de Rusia.

'Checo', quien tomaría la decisión de su futuro en los próximos días, repitió su intención de quedarse en la Fórmula Uno e insistió que buscará una plan a largo plazo y atractivo.

“Amo lo que hago y deseo continuar, pero debo asegurarme de encontrar el mejor proyecto, necesito motivación y asegurarme de eso, para no sólo pasear. De no encontrarlo, no seguiré. He tenido contacto con dos equipos y creo que para la próxima semana tendré cuál es una opción y cuál no. Creo que todos se merecen respeto, será algo que me quedaré conmigo y el equipo”, subrayó el tapatío.

Además, le deseó el mejor de los éxitos a Sebastian Vettel, quien lo sustituirá en el 2021, cuando Racing Point se convierta en Aston Martin.

“No tengo nada en contra de Sebastian, es una gran persona y piloto. Viene a un gran equipo, el cual me hubiera gustado quedarme porque sé lo que se aproxima. Cuando las cosas no salen como te gustan, te vas decepcionado, pero he estado muchos años en este negocio y entiendo las decisiones detrás de ello. No tengo nada personal, es momento de seguir adelante”.