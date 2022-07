El monegasco Charles Leclerc (Ferrari), ganador hace dos domingos en Austria, marcó el mejor tiempo este viernes en el primer entrenamiento libre para el Gran Premio de Francia, el duodécimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito Paul Ricard de Le Castellet.

En su mejor vuelta, Leclerc cubrió los 5.842 metros de la pista gala en un minuto, 33 segundos y 390 milésimas, 91 menos que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), líder del Mundial, con 208 puntos, 38 más que él.



El español Carlos Sainz (Ferrari) se inscribió tercero en la tabla de tiempos, a 338 milésimas de su compañero monegasco.

Por su parte, el mexicano Checo Pérez fue sexto (1:35.174)

El segundo entrenamiento libre, que se realizará también este viernes, arrancará a las 10:00 horas, del tiempo del centro de México.

Lee también: América volverá a ser transmitido con un costo adicional

CLASSIFICATION (END OF FP1)

Leclerc, Verstappen and Sainz lead the way#FrenchGP #F1 pic.twitter.com/HorDHBNZvD

— Formula 1 (@F1) July 22, 2022