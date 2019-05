Caso Paola Morán, el conflicto que se avecina entre Conade y FMAA

El caso de la velocista Paola Morán está cerca de desencadenar un conflicto entre la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y la Federación Mexicana de Asociaciones De Atletismo (FMAA), una relación ya desgastada entre Ana Guevara y Antonio Lozano, titulares de ambos organismos.

Morán busca que la FMAA valide el tiempo que hizo en la Olimpiada Nacional de este año en los 400 metros planos, en la cual dio un tiempo de 51.55 segundos y con el que dio la marca para calificar a los Mundiales de Atletismo de Doha, que se realizarán entre septiembre y octubre de este año.

El problema es que la Olimpiada Nacional es un evento organizado por Conade y no por la FMAA, por lo cual ésta última organización no válida el tiempo y por lo tanto no avala su clasificación a los Mundiales de Atletismo que están encargados de organizarse por la Federación Internacional de Asociaciones de Atletismo (IAAF).

“Como la realicé en un evento organizado por Conade, dicha marca no es avalada por la FMAA, aunque la competencia fue realizada en condiciones válidas. El proceso para validarla en realidad es muy sencillo, sólo se requiere comunicación entre las dos organizaciones, pero la Conade se niega a pedirle a la FMAA que la avale y la FMAA se niega a pedirle a la Conade“, acusó.

En la noche del viernes, la Comisión ha respondido que la marca "debe ser avalada por la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo". El comunicado de la Conade también informó que harán las gestiones correspondientes con la IAAF para que la atleta pueda competir en los Mundiales de Doha.

Está acción, hace que la Conade salte la autoridad que tiene la FMAA con la IAAF y que tanto Guevara como Lozano, los titulares de ambos organismos, tengan una nueva rencilla.

Apenas el martes pasado, Guevara acusó a Lozano de no estar al pendiente del caso de Guadalupe 'Lupita' González, quien fue castigada por dopaje y trata de reducir su sanción. En la rueda de prensa donde la marchista expuso su caso, ningún representante de la FMAA estuvo presente, mientras que sí lo hizo el subdirector de la Conade.

La FMAA no ha dado una postura acerca del caso de Paola Morán y de sí, en algún momento, validará su marca para que participe en los Mundiales de Doha.

Al tiempo, la tensión crece entre ambos organismos.

