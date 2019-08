Arqueros mexicanos ganan medallas en Mundial, pese a nulo apoyo de Conade

La selección mexicana de tiro con arco registra dos medallas en el Mundial juvenil y cadete, que se realiza en Madrid, pese al nulo apoyo que recibió de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

Los arqueros mexicanos tuvieron que pedir donaciones para viajar a Madrid e incluso apoyos económicos para comprar sus uniformes, luego de que la Conade, el organismo que debería de proveer de los recursos económicos para los uniformes y viajes, no lo hizo.

Una fuente enterada sobre el caso confirmó a EL UNIVERSAL Deportes que ninguno de los arqueros recibió apoyo por parte de la Conade y que sólo algunos institutos del deporte, como el de Jalisco, apoyaron a sus atletas.

La misma fuente confirmó que la Conade sólo apoyo a un grupo de seis entrenadores para que viajarán al Mundial. El apoyo lo recibieron dos días antes de que se trasladaran a España.

La arquera Ana Paula Vázquez, una de las integrantes del equipo, publicó semanas antes de que iniciará la competencia esta situación por medio de sus redes sociales. La Conade no respondió inicialmente las peticiones de Vázquez.

Finalmente los arqueros si pudieron viajar al Mundial de la capital española, gracias al apoyo de sus institutos del deporte, algunas donaciones y los recursos propios que ellos han recolectado.

La fuente también señaló que la Federación Mexicana de Tiro con Arco (FMTA) no hizo los trámites a tiempo para obtener los recursos para que los arqueros viajaran. Sin embargo, por alguna razón la Conade sí apoyo con recursos para los entrenadores y no a los atletas, pese a que ya no entraban en tiempo.

Este diario pidió una postura por parte de Santiago Avitia, presidente de la FMTA, pero hasta el momento de la publicación de esta nota no respondió ni las llamadas ni los mensajes.

Pese a lo anterior, los arqueros han tenido una buena actuación al ganar dos medallas de bronce en los primeros cuatro días de competencia. Y se espera que al menos puedan ganar cuatro más, debido a que disputarán la final en cinco categorías más, además de tres duelos por la medalla de bronce.

El torneo concluye el domingo 25 de agosto. Hasta el momento, la Conade tampoco ha difundido los resultados de los arqueros mexicanos por medio de sus comunicados, como si los hace con otras disciplinas.