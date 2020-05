Apoyos se quedan aun si Fodepar no; atletas se aferran a él 

En uso de la determinación con la que abrazan sus marcas en competencia, múltiples atletas mexicanos se han aferrado al Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar) como vía para administrar los recursos a los que se han hecho acreedores, pero una posible disolución sigue latente.

Durante una reunión virtual en la que interactuaron servidores públicos encabezados por los diputados Mario Delgado y Érik Morales, dirigentes, abogados y glorias —como María Espinoza, Paola Longoria y Patricia Bárcenas, entre otros— se garantizó que los apoyos al deporte convencional y adaptado se mantendrán aun si el fideicomiso desaparece tras la rigurosa investigación a la que será sometido.

El coordinador del parlamento por la bancada de Morena, Mario Delgado, explicó que el Fodepar no será indagado por estar bajo sospecha de uso indebido, sino como resultado de la política austera adoptada por el gobierno federal, reforzada ante la actual crisis sanitaria.



"Estamos viviendo una emergencia sin precedentes por el Covid-19. Esto tiene un impacto económico; la manera en la que el presidente ha decidido enfrentarlo es recortar gastos, pero el apoyo financiero no desaparecerá. Lo que se analiza es si hay otra forma de administrarlo", indicó.

Sin embargo, la totalidad de los deportistas rechazó tajantemente tal escenario, bajo el argumento de que una reestructuración del sistema vendría acompañada de incertidumbre y probables afectaciones patrimoniales.

Llegó el turno de los atletas y lo inauguró la triple medallista olímpica, María del Rosario Espinoza, quien hace unos días emitió una carta en defensa del Fodepar y mostró su preocupación ante la falta de claridad en las hipotéticas formas de sustituirlo.

"(Si desaparece) ¿Qué se mejora para el bien del deporte? Hay una estructura y yo estoy ahí desde 2005. Para mí, siempre ha sido uno de los máximos apoyos. Sin el fideicomiso, no tendría los resultados que tengo. Se dice que en el deporte hay pocos resultados; si quitamos el fondo, imagínense", atajó.

Tras ella, sus colegas arribaron al mismo puerto, añadiendo como razonamiento que la transición tomaría tiempo y eso desestabilizaría a quienes ganan del fideicomiso. Paola Longoria, por ejemplo, enfatizó que su éxito en el raquetbol también se ha visto impulsado por éste.

"Hemos perdido la noción de comentar por qué no extinguirlo. No sólo los deportistas, también los equipos multidisciplinarios y quienes ya se retiraron hacen uso de él. Muchos lo necesitan y sería bueno no tener esa incertidumbre", apuntó.

El exmarchista y medallista de oro en Los Ángeles 1984, Raúl González, también defendió la esencia de Fodepar, aunque aplaudió que se investigue su utilización y profundizó en el que, considera, es el trasfondo: la corrupción de las autoridades.

"El mecanismo del fideicomiso es acertado, pero lo que veo es la ausencia de capacidad para gestionarlo. No hay planeación para que el recurso sea más eficiente. La administración de Fodepar deja mucho qué desear. Debe fortalecerse, pero con una mejor organización y mayor profesionalismo de quien está al frente", expuso.

A esa idea se sumó la multimedallista paralímpica, Perla Patricia Bárcenas, quien citó a Emiliano Zapata para resumir su punto: "La tierra es de quien la trabaja. Fodepar sería la tierra y los deportistas, los que la trabajamos. Si deciden extinguirlo, nos deben dar certeza jurídica. No debemos pagar por lo que hacen otras personas".

La asamblea también contó con la participación de gente comoNelson Vargas, Nely Miranda, José Luis Onofre, Iván Bautista o Fernando Platas, además de los respectivos presidentes de los Comités Olímpico y Paralímpico Mexicanos, Carlos Padilla y Liliana Suárez.

Tras escuchar a los panelistas, Mario Delgado dijo: "No estamos con una idea preconcebida de que vamos a desaparecer el fideicomiso. Si es el mejor instrumento, que se quede", aunque hay una investigación entera que lo separa de ser decreto.

