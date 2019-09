Al Gran Premio de México llegaré en el mejor nivel en F1: Sergio Pérez

El piloto mexicano de Fórmula uno espera con ansias el Gran Premio de México, sabe que antes de correr en su tierra, tiene que afrontar tres pruebas sumamente complicadas.

“Si el monoplaza llega a funcionar como queremos en Singapur, creo que al Gran Premio de México llegaremos en el mejor momento de todos estos años. Aún faltan varios circuitos diferentes, pero tengo mucha confianza en que vamos a llegar muy fuertes y que vamos a cerrar con todo esta segunda parte de la temporada”.

El tapatío se mostró feliz porque a pesar de la incertidumbre, la mejor carrera de Fórmula 1, en los últimos años, se seguirá disputando en su país.

“La gente de otros países nos voltean a ver y ven que México es capaz y que tiene grandes cosas que presumir. Para mi fue un gusto como mexicano y también como piloto poder tener tres años más corriendo en casa, porque es el Premio más especial que tengo durante el año”.

En la primera parte de la competencia, el mexicano no había echo un buen trabajo, sin embargo, espera que el cierre del Campeonato Mundial sea un parteaguas, pues en Bélgica e Italia los resultados fueron positivos, sumando puntos valiosos para su escudería.

“Creo que era importante regresar de esa manera a los puntos, en carreras como la de Bélgica e Italia. Y ahora con una mejora importante para Singapur, y esperamos que a partir de ese Gran Premio podamos estar constantemente peleando por ser esa mejor cuarta mejor fuerza y nos podamos acercar bastante a los primeros tres”.

Contento por la renovación con Racing Point, el tapatío reconoce que está en un proyecto ambicioso, aunque no descarta la posibilidad de migrar a otra escudería.

“Desde que estuve en McLaren, no había estado en un proyecto tan ambicioso. Si todo lo que tenemos en mente, va a ser el equipo que más va a crecer en los próximos años. Llevo tanto tiempo con Racing, que si en algún momento llega una oportunidad con los primeros dos equipos, sin duda que me dejarían ir, aunque no pienso en eso”.

Pérez aprovechó la oportunidad de estar en tierras tapatías, para presentar la carrera “8k Checo Run”, que se llevará a cabo enla ciudad de Guadalajara, el próximo 20 de octubre a beneficio de su fundación.

