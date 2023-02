Las últimas semanas en el futbol mexicano se han tomado muchas decisiones en búsqueda de presentar una mejor versión de lo ocurrido en la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Diferentes directivos han levantado la voz y comenzado con ideas para mejorar la Liga MX y la Selección Mexicana, destacando en las últimas horas al empresario Ricardo Salinas Pliego, que en sus redes sociales lanzó una lista de cambios en los que destacó la eliminación del ascenso y las multas para los equipo.



Una situación que hizo enojar al periodista David Faitelson, que en la misma plataforma rechazó sus ideas y sentenció que los propietarios piensan únicamente en su cartera.

"Es indudable indicar que los propietarios del clubes del futbol mexicano piensan con la cartera: Propone Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca y quien controla 4 clubes, “cerrar la Liga MX, desparecer para siempre el descenso y eliminar las multas". ¡Que pena!".

De inmediato, el dueño del Mazatlán FC respondió al comentario de su extrabajador, invitándolo a platicar de forma seria del asunto y asegurando que David Faitelson solamente vive de la polémica.

"Que no le de pena. Pena ser un cabrón que se queja de todo, que su logro más grande es vivir de hacer polémica. Para que vea que me sobran “ganas” a ver qué día nos sentamos a platicar, ahh pero no se vale decir pendejadas… bueno, poquitas, para que usted pueda hablar de algo".