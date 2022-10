El América, Rayados, Pachuca y Toluca disputarán las semifinales del futbol mexicano y de esos cuatro equipos saldrá el nuevo campeón de la Liga MX.



Para las casas de apuestas, el América es el claro favorito a llevarse el título del Apertura 2022. En parte, por la gran temporada regular que llevaron a cabo, cerrando el torneo en el primer lugar con 38 puntos; por si fuera poco, la histórica goleada al Puebla en cuartos de final con un global de 11-2 los coloca en una posición inmejorable de cara a la semifinal.

Al equipo azulcrema le sigue en favoritismo el equipo regiomontano, los Rayados de Monterrey. El equipo de Víctor Manuel Vucetich, terminó la temporada regular en segundo lugar a tres puntos de distancia del líder azulcrema. La Pandilla fue uno de los mejores equipos del torneo, cuenta con la mejor defensiva y no perdió un solo partido de local en todo el Apertura. Además, en la serie con Cruz Azul demostró que aunque no muestre un futbol espectacular, es un equipo contundente.

En tercer lugar está el Pachuca. Los tuzos demostraron que los jugadores mexicanos pueden superar a cualquier equipo plagado de estrellas internacionales como lo fue Tigres, o como lo puede ser Monterrey, su rival en semifinales. Los goles de Víctor Guzmán y la Chofis López colocaron al equipo de Hidalgo en la instancia de los cuatro mejores equipos del futbol mexicano, y buscarán eliminar al otro equipo de Nuevo León.

Por último, pero no menos importante, el Toluca. El equipo de Ignacio Ambriz no tiene tantos reflectores por el torneo irregular que tuvieron. Al principio del Apertura 2022, los Diablos eran los máximos candidatos, dominaban a cualquier rival de visita o de local. Sin embargo, la mitad y cierre de campeonato no fue el equipo que supo ser, ya que tuvo dos victorias en sus últimos nueve partidos. A pesar de eso, la Liguilla una vez más demostró ser "un torneo aparte" y los escarlatas superaron con creces al Santos Laguna en una serie en la que hasta Tiago Volpi metió gol.

