Se ha vuelto a activar la inicitiva que quiere prohibir la venta de cerveza en los estadios de futbol.

Esto comenzó a salir a la luz, como respuesta a los hechos violentos ocurridos en el estadio La Corregidora de Querétaro sucedido en marzo pasado, en el juego entre Gallos y Atlas.

La prohibición de venta de cerveza se manejó como una forma de frenar la violencia en los estadios.



La Liga MX pidió tiempo para trabajar en dsminuir los actos de violencia en los distintos recintos del futbol mexicano, ya que esta prohibición afectaría indiscutiblemenrte y de gran forma, la economía de los clubes y de la gente que se dedica a la venta en los estadios.

Según diversas informaciones, las senadoras de Morena, Margarita Valdez Martínez y Adriana Espinoza, miembras de la Comisión de Salud, son quienes encabezan la determinación.

Esta inicitiva no sólo afectaría al futbol, se piensa llevarla a cabo en todos los espectáculos a nivel masivo. Así que ya no se podría vender alcohol en cualquier espectáculo deportivo profesional, así como conciertos y obras de teatro. Aunque no hay nada confirmado, se habla de que la inicitiva entraría en marcha en el 2023.