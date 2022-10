La serie final del Apertura 2022 arrancará con tres enfrentamientos que tienen antecedentes en Liguilla y uno inédito. Tras la conclusión de la fase regular, la reclasificación se jugará así: Tigres vs Necaxa, Toluca vs FC Juárez, Cruz Azul vs León y Puebla vs Guadalajara.



MÁS DE UN CUARTO DE SIGLO DESPUÉS

Los Tigres y el Necaxa jugarán por segunda vez en una Liguilla. El único antecedente data de los cuartos de final de la temporada 1995-96 (última larga). Los Rayos se impusieron con global de 2-1.

Aquella serie tuvo la peculiaridad de disputarse con los Tigres ya descendidos, tras ser últimos de la tabla porcentual, pero tenían el aliciente de que se salvarían si eran campeones. Después de eso, se determinó que el último en la tabla que decide la pérdida de categoría no puede disputar la Liguilla, aunque tenga los puntos para hacerlo.



DUELO INÉDITO

Los Diablos Rojos y los Bravos se enfrentarán por primera vez en una Liguilla. De hecho, será el debut de los Bravos en la fase final.



PECULIAR DOMINIO ESMERALDA

La Máquina y La Fiera chocarán en una fase final por séptima vez, sexta a eliminación directa. La serie favorece al León (3-2), aunque las dos ocasiones que el Cruz Azul salió ganador fue en las finales que disputaron: Temporada 1972-1973 e Invierno 1997.

El más reciente duelo fue en los cuartos de final del Clausura 2014 y los guanajuatenses avanzaron por anotar más goles como visitantes, ya que el global finalizó igualado a tres anotaciones.

YUGO POBLANO

La Franja y las Chivas se toparán en una Liguilla por octava ocasión, séptima a eliminación directa. La serie favorece al Puebla (4-2), que hace un año echó al Rebaño Sagrado también en reclasificación y en el estadio Cuauhtémoc, donde se jugará esta vez. El duelo acabó igualado a dos goles y los dirigidos por Nicolás Larcamón se impusieron en serie de penaltis.