Richard Sánchez suma 11 anotaciones desde su llegada al América, pero el futbolista paraguayo tiene una peculiaridad: Todas rozan la espectacularidad, debido a la potencia en el disparo y la zona de la portería adversaria en la que ingresa el esférico.

El Cachorro es considerado el hombre de los golazos con las Águilas y, aunque todos lo aplauden, el mediocampista resta importancia a eso y prefiere sólo sumar al equipo.

“No tengo metas de hacer goles feos o lindos. La idea es ganar y hacer goles”, dijo el guaraní, en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL.

Más que un secreto, es una motivación, pero Richard sabe perfectamente en quién piensa cuando golpea el balón desde fuera del área, justo antes de hacer estallar a esa tribuna que delira por él.



“Desde chico, mi papá me decía que si estoy frente al arco o si estoy fuera del área, patee. Mi mamá siempre me escribe después de cada partido y me dice: tuviste dos o tres oportunidades para patear y por qué no pateaste... Desde chico, me acostumbraron a pegarle, a que me anime, a no tener miedo. Si erro algunas, que siga intentando”, declaró.

La noche terminó siendo trágica para el cuadro azulcrema, pero su gol en aquella final ante Monterrey en el Apertura 2019, es el más significativo para él.

“El más importante es el de la final de 2019. Ese año fue muy bueno: debuté con mi selección, vine al club más grande de México, le metí gol a Argentina en una Copa América. Siento que ese gol ha sido el más importante para mí; me hubiera gustado coronarlo con un título”, agregó.