No era un meme en redes sociales, pasó en la vida real. El Estadio Caliente ‘troleó’ de manera épica al central de los Pumas, Arturo ‘Palermo’ Ortiz, luego de ver la tarjeta roja en la primera mitad.

El zaguero mexicano del Club Universidad Nacional se fue al vestidor al minuto 39, tras una fuerte entrada sobre el lateral de los Xolos de Tijuana Jair Díaz.



Ortiz no lo podía creer, la acción no fue ni revisada en el VAR, pero eso no fue todo. El Estadio Caliente empeoró el mal rato del ‘Palermo’ al ponerle la famosa canción de José Luis Perales: Un velero llamado libertad.

El sonido local de la “perrera” repitió en más de dos ocasiones, la estrofa que dice “Y se marchó, y a su barco le llamo libertad”, en clara acción de burla hacia el futbolista de 30 años. Esta acción de inmediato fue blanco de burlas en las transmisiones y en redes sociales.

Expulsan al Palermo Ortiz y el DJ le pone “Y se marchó” de fondo JAJAJAJAJAJA pic.twitter.com/dtWwqBMBee — Fut Azteca Shitposting (@futaztecapostin) January 28, 2023

Pumas y Tijuana se fueron al descanso sin goles, pero con un cuadro Fronterizo más peligroso, luego de los primeros minutos de dominio por parte de los capitalinos.