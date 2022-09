Es la primera semana del mes de septiembre y la Liga MX está por disputar la Jornada 13.

El martes 6 y miércoles 7 el Apertura 2022 se reanuda con sus respectivos nueve partidos, en un torneo que ha sido muy apretado por la presencia del Mundial de Qatar 2022 a finales del año.



PARTIDOS DEL MARTES

León vs FC Juárez - 19:00 horas (Fox sports y Claro Sports)

Santos vs Necaxa - 19:05 horas (Vix +)

América vs Atlético de San Luis - 21:05 horas (TUDN)

Monterrey vs Cruz Azul - 21:05 horas (Fox Sports y TV Azteca)



PARTIDOS DEL MIÉRCOLES

Tigres vs Toluca - 19:00 horas (Izzi)

Puebla vs Pachuca - 19:00 horas (TV Azteca)

Mazatlán FC vs Atlas - 21:00 horas (TV Azteca)

Pumas vs Querétaro - 21:05 horas (TUDN)

Xolos vs Chivas - 21:05 horas (Fox Sports)

