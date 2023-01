Cruz Azul ha tenido un comienzo de año complicado tanto dentro como fuera de la cancha, la escuadra comandada por Raúl Gutiérrez marcha en la décima posición con un punto en la clasificación general y en las últimas semanas ha sufrido de problemas extracancha con dos de sus referentes.

Una situación, que si bien mantuvo al equipo en boca de todos, no afectó al plantel para el desarrollo de su futbol en el Clausura 2023, así lo consideró Carlos Rotondi.

"No, yo creo que estas situaciones no han afectado al grupo. Estamos fuertes, muy unidos, a veces se dan los resultados, a veces no, pero el grupo está bien y yo creo que lo que nos ha faltado es afinar detalles en jugadas puntuales nos hemos equivocado".



El delantero argentino reconoció el mal comienzo del equipo cementero, pero aseguró que la institución tiene los elementos suficientes para salir de la mala racha.

“Sí, hemos tenido un arranque no muy bueno, pero no siento que estemos en una situación complicada. Tenemos un buen plantel, un buen equipo. Hemos estado a la altura, creo que le podemos pelear a cualquiera y eso es lo que vamos a hacer en este torneo”.

Por último, Carlos Rotondi habló del próximo juego ante Necaxa, club al que consideró ideal para volver al camino de la victoria.



"Convencidos estamos todos los partidos de que podemos ganar. Estamos comprometidos, aspiramos a ser campeones y estamos mentalizados que todos los partidos tenemos que salir a ganar. Este será el partido donde arrancaremos con una buena racha”.