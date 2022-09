La Selección Mexicana cae ante Paraguay en duelo de preparación

Fue un buen juego de la Selección Mexicana, eso no se puede dudar. El mejor de los últimos meses. Pero sin gol no se gana, y si no se gana no se suma en todos los sentidos. La falta de contundencia preocupa, aunque haya sido un equipo de la Liga MX exclusivamente.

Derrota de la selección ante Paraguay (0-1), no merecida peor sí justa, gana el que le meta y punto. En el análisis más profundo, Gerardo Martino seguramente le pondrá palomita a los que ya tenía en su barco rumbo a Qatar, tachará a otros y pondrá en duda a unos más.

Buen examen de la Selección Mexicana, pero no se ganó y ante eso no hay defensa.

Se acabaron los juegos moleros, los de prueba, ahora vienen los de la consolidación. A partir de septiembre Gerardo Martino llamará todos los disponibles y ahora sí, a descartar, palomear y dar los ´últimos toques a un equipo que como él dice: Suda pesimismo por los malos resultados que atrás.

México fue mejor en todos los sectores en la cancha durante la primera parte.

Sobrios en la portería. Serios en la defensa. Ágiles en la media cancha. Dinámicos en la delantera.

Pero en el gol, cero contundentes y Paraguay tuvo a Antony Silva.

El portero del Puebla fue clave para que el cuadro mexicano no pudiera marcar, mostrándose como siempre, como el salvador del equipo.

Quizá desentonó Uriel Antuna con su exceso de atrevimiento en ocasiones y su falta de precisión. Jesús Gallardo y su escasa puntería. Quizá a Kevin Álvarez se faltó más calma.Puede ser que Alexis Vega debió mostrar más el crack que lleva dentro. Quizá faltó un centro delantero, porque el Piojo aunque quiso, no pudo con el paquete.

En general, en el funcionamiento, en los movimientos, México fue mucho mejor que el rival.

Pero llegó el error y después del error, llega el gol. Jesús Angulo perdió con Charlie González por lo alto, la pelota le quedó para mandar tremendo disparo que dio en el poste y regresó al lugar donde Derlis González la empujó al fondo de la portería sin problemas.

La reacción de México fue inmediato con un tiro de Gallardo al poste; con disparos que tenían que traspasar un mar de defensa guaraníes, remates desviados y por supuesto a Silva.

El nivel del equipo mexicano descendió en lo que a conjunto se refiere, cuando comenzaron a aparecer los cambios, cuando Gerardo Martino comenzó a darle entrada a Fernando Beltrán, Emilio Lara con su debut, Luis Reyes con su regreso al Tricolor cinco años después, Eduardo Aguirre y sus ganas de mostrarse en el ataque.

Pero por insistencia, por ímpetu no quedaba, no quedó, pero al final se perdió y ante la derrota no hay defensa, es lo que queda en la estadística, aunque en el análisis profundo, hay cosas que rescatar.