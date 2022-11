Después de la desastrosa participación del Atlético de Madrid en Champions League este semestre, la continuidad del entrenador más exitoso en la historia del cuadro colchonero se puso en tela de juicio. En una entrevista con DirecTV Sports, Diego Pablo Simeone reflexionó sobre lo que significa ser el director técnico de los rojiblancos y su futuro.



Pep Guardiola sobre el retiro de Piqué: "Fue un honor para mí ser su entrenador" "Busqué llegar a este club, llevarlo al lugar donde siempre pensé y me ilusioné que pudiera estar. El día que esto se apague me voy a correr porque no sé dar la mitad. Es todo o es nada" declaró el Cholo. "Si me tengo que guiar por el ciclo, ya por los cuatro años me decían que el ciclo estaba terminado. Yo siempre soy de pensar que hasta el final hay que dar todo. Hasta cuando te des cuenta que la gente no te sigue, ahí sí hay que correrse porque es innecesario ese lugar" fueron los comentarios sobre las críticas a su estilo.

Esta temporada, será la primera desde la llegada de Simeone al equipo madrileño en la que no disputarán ni fase final de Champions ni fase final de Europa League. Tras quedar en cuarto lugar en el grupo compuesto por el Brujas, Porto y Bayer Leverkusen, al Atlético de Madrid le queda pelear por La Liga o por la Copa del Rey.



Simeone, que ganó una Liga y una Copa del Rey como jugador y que hoy en día es el director técnico más ganador en la historia del club con ocho títulos, mencionó que no es sencillo salir campeón con el Atlético. "Salir campeón con el Atlético primero es muy difícil, y después es complicado, porque cuando salís campeón aparece un problema, no algo mejor para adelante. Para el Barcelona o el Real Madrid es normal, porque los futbolistas salen campeones y tienen el mismo contrato. Nosotros cuando salimos campeones todos van por la búsqueda de mejorar su contrato, si no se van." aseguró.

Finalmente, el entrenador argentino hizo referencia a dos temas relacionados a jugadores suyos que se vieron envueltos en polémicas con la afición rojiblanca el último tiempo como Rodrigo de Paul y Joao Felix. Si bien no menciona al jugador portugués, Simeone declaró lo siguiente: "Me sigue pasando con chicos que juegan hace mucho tiempo en el equipo, que juegan y creen que son Maradona, como solemos decir, y no los ponés y parece una frustración total, y después cuando tienen que entrar esa frustración está en el cerebro y no te hace rendir a la mejor versión" comentó.