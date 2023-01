Kylian Mbappé enfrentó al Presidente de la Federación Francesa para defender a Zidane

Después de perder la Copa del Mundo ante Argentina, el ambiente en la Selección Francesa no ha sido el mejor. Desde las declaraciones polémicas de Didier Deschamps asegurando que cinco jugadores de la final no estaban en condiciones de jugar, hasta el cruce de palabras entre el presidente de la Federación con Kylian Mbappé, el clima en el interior del subcampeón está que arde.



En una entrevista con RMC Sport, el presidente de la Federación Francesa de Futbol, Noël Le Graet, habló sobre los rumores que colocaban a Zinedine Zidane en el banquillo galo como nuevo director técnico. Sin embargo, Le Graet ratificó a Deschamps y aseguró que no le hubiera contestado el teléfono al campeón del mundo con Francia en 1998.

"Siempre estuvo por debajo del radar, no hay que contar cuentos. Tenía muchos seguidores, algunos esperaban la salida de Deschamps. Pero, ¿quién puede criticar seriamente a Deschamps? Nadie puede. Siempre se puede fallar un partido, pero llevo 10 años con él, no ha habido muchos problemas. Su salida siempre genera clicks. ¿Si Zidane intentó ponerse en contacto conmigo? Desde luego que no, ni siquiera le habría contestado el teléfono. ¿Para decirle que se busque otro club? Haz un programa especial para que encuentre un club o una selección" comentó el presidente.



Por supuesto, estas declaraciones generaron revuelo en Francia y principalmente en su gran estrella y campeón del mundo en 2018, Kylian Mbappé.



Zidane c’est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça… — Kylian Mbappé (@KMbappe) January 8, 2023



"Zidane es Francia, no se le puede faltar al respeto a la leyenda" publicó en redes sociales el jugador del Paris Saint-Germain. Esta polémica se une a los problemas entre Karim Benzema, Deschamps y Benjamin Pavar durante la Copa del Mundo en Qatar.

