José Ramón Fernández habla de arreglos en la Liga MX para que el América sea campeón

La definición del Apertura 2022 comenzará en los próximos días cuando los partidos del repechaje se lleven a cabo por un lugar en los cuartos de final de la liguilla, donde ya se ubica el América, que terminó como líder y es el amplio favorito para llevarse el título.

De hecho, José Ramón Fernández, periodista de ESPN y conocido por su desagrado hacia el América, lanzó un polémico comentario de que ‘ya le toca’ al conjunto de Coapa para conseguir su decimocuarto trofeo del futbol mexicano.



“Al América le toca ser campeón, ya lo dije anteriormente. Hay arreglos en el futbol mexicano, me canso ganso. O ya se les olvidó lo de Atlas contra Pumas en su primer título, a lo mejor ya le tocaba al Atlas por muchos años de rezago. 70 años de atraso, ya le tocaba”, declaró en el programa de Futbol Picante.

Además, aseguró que las coincidencias que vive el futbol mexicano perfilan a Las Águilas a ser campeones, “Después de los dos bicampeonatos en torneos cortos, ¿Quién ha sido campeón? El América. Ya le toca. Ahí tienes el dato, es mucha coincidencia y venimos juntos del bicampeonato de Atlas”.

Ante los comentarios de José Ramón Fernández, el exfutbolista y también panelista de Futbol Picante, Francisco Gabriel de Anda, salió en defensa de los de Coapa, “A mí me tocó estar en la cancha, nadie te regla nada, no sacas un papelito y ‘ay, me toca ser campeón’, yo tengo otros datos”, sin embargo, su respuesta no fue suficiente para convencer a ‘Joserra’, pues hasta lo tachó de ingenuo.

“Yo narré un gol de cabeza de Jared Borgetti en un clarísimo fuera de lugar que le dio un título a Santos contra Necaxa. Estamos hablando de un título, por Dios”.