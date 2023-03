Javier Aguirre tras caer ante el Elche: "Todas las derrotas duelen"

Javier Aguirre, entrenador mexicano del Mallorca, calificó de "dolorosa" la derrota (0-1) ante el Elche que pone punto final a una racha triunfal de cinco victorias seguidas de los bermellones en Son Moix.

"Todas la derrotas duelen, y no porque el rival tenga el puntaje que tiene. Nos faltó claridad arriba y el gol de ellos, me gustaría revisarlo porque no es normal que aparezca un jugador tan solo en el área. Algo sucedió y es la única cosa que me gustaría revisar", señaló Aguirre.



Con respecto al gol anulado al kosovar Vedat Muriqi por el colegiado Munuera Montero a instancia del VAR en la última jugada del partido por una falta de Pablo Maffeo a Raúl Guti, el "Vasco" subrayó que no iba a hablar de los árbitros.

"No puedo y no lo voy a hacer; tampoco hablaré del VAR, aunque hoy los árbitros me aclararon que decide el de abajo, pero si desde el vídeo arbitraje le llaman, tiene la obligación de ir (al monitor). Yo creo en la buena intención del arbitraje y el VAR es una herramienta fantástica, aunque no estamos teniendo suerte porque han habido ocho o nueve veces que las decisiones no han ido a nuestro favor", valoró Javier Aguirre.



"Cuando pierdes -agregó- el rival tiene mucho que ver. Empezamos a descomponernos y a cometer errores a partir del minuto 70 porque el gol no llegaba, el público apretaba y llegaron las prisas. Yo me sumo a la propuesta del Cádiz de parar la liga que el Elche apoya", señaló, irónico, Javier Aguirre.

