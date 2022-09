¡Insólito! Boxeador pierde títulos mundiales por no dar el peso antes de su pelea

Cosas como esta pasa pocas veces en el boxeo, y aún más en el de élite. El norteamericano Shakur Stevenson perdió los títulos de peso superpluma del CMB y OMB por no dar el peso previo a la pelea que tenía este viernes contra Robson Conceçaon en Nueva Jersey.

La pelea estaba pactada para las 130 libras y el púgil registro 131.6 libras. Se le dieron dos horas para poder dar el peso; sin embargo, determinó que no podía cumplir con el requisito.

A través de sus redes sociales, el púgil de 25 años mostró su frustración por no poder pelear y por perder los fajines, "Lo di todo. He sido profesional toda mi carrera y he ganado peso, pero mi cuerpo ya no puede hacer 130 libras. Mi salud tiene que ser lo primero. Voy a subir a las 135 en mi próxima pelea".



Por lo pronto, Stevenson, que tiene una marca de 18-0, 9 KO's, será multado por la Comisión Atlética del estado de Nueva Jersey y podría perder una parte de la bolsa para permitir que la pelea se mantenga, la cual ronda entre los 3 millones de dólares.

Aún así, Top Rank, la promotora de la pelea, espera que la pelea se lleve a cabo. Si se realiza la pelea, Robson Conceiçao podría ganar los títulos vacantes en caso que salga victorioso, si pierde, los campeonatos se mantendrán vacantes. El brasileño pesó 129.6 libras.

Recordar que Shakur Stevenson despojó del cetro verde y oro a Óscar Valdez el pasado mes de abril en una pelea en la que el miembro del 'Canelo Team' fue dominado en la mayor parte de los asaltos.