Ibai Llanos se plantea regresar a México para quedarse a vivir aquí

El streamer y presidente del Porcinos FC de la Kings League, Ibai Llanos, ha considerado vivir en México.

Así es, el español ha confesado en una de sus transmisiones que luego de venir a nuestro país, uno de sus deseos es volver y quedarse a vivir aquí.

"Lo que he considerado es irme a vivir a México. Lo digo de verdad", señaló a sus seguidores.

Y explicó agunas razones del por qué tomaría esa decisión: "Pensé cuando estaba allí, 'no me importaría vivir aquí', me recuerda un poco además la temperatura a las Islas Canarias, en la Ciudad de México, esos 20, 25 grados constantes. Mira que a mí las Islas Canarias me encantan, sobre todo Tenerife".

Ibai estuvo en la CDMX el fin de semana, pues fue parte de los Premios Esland 2023, donde además de recibir un doctor Simi de peluche, se llevó el reconocimiento al mejor streamer.

La conexión de Ibai con México no es nueva, cabe recordar que llevó de invitado un partido al Chicharito Hernández en el debut de su equipo en la Kings League de Gerard Piqué.