Guillermo Ochoa es víctima de fuertes críticas en Italia: "Le falta crecer"

La nueva etapa de Guillermo Ochoa en el Salernitana de la Serie A no ha sido sencilla, el portero mexicano trabaja cada entrenamiento para buscar un lugar en el once títular del Salernitana.

Una situación que no ha sido suficiente para su entrenador, quien recientemente lo tiene relegado a la banca ante la mala racha del equipo y los comentarios negativos para el mexicano.



Y es que la gran cantidad de goles recibidos con el club italiano ha provocado críticas fuertes para Guillermo Ochoa, destacado la realizada por Fabio Caressa, un periodista de la cadena Sky Sports.

El comentarista, quien es experto en la Serie A reconoció en el guardameta de la Selección Mexicana fuertes carencias en su juego con los pies y en el liderazgo con sus compañeros.

"Quizás le falta crecer en cuanto al lenguaje para liderar mejor la defensa. Los departamentos defensivos a menudo se desvían también por culpa de los porteros, no sólo por los montajes tácticos y los errores individuales. De vez en cuando da la impresión de que se las lleva todas", mencionó en su canal de Youtube.

Fabio Caressa, agregó que el exjugador de las Águilas del América tiene capacidad y es un atajandor con gran experiencia.



"Es un portero atípico comparado con los que estamos acostumbrados a ver. Muy espectacular y con gran experiencia. Todavía no es el mejor a la hora de atajar. Sin embargo, cuando hay que atajar, ataja. Ha encajado muchos goles, en un partido en concreto, pero no me disgusta su estilo. Es, sin embargo, un jugador con tanta experiencia que en los momentos difíciles puede agarrarse a ella", finalizó.