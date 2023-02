Guillermo Ochoa aprovecha su estancia en Italia y lanza marca de vino

El guardameta mexicano Guillermo Ochoa tuvo este viernes una buena noticia en Italia, al anunciar de manera oficial su propia marca vino.

El portero del Salernitana y la Selección Mexicana compartió en sus redes sociales una serie de fotografías con la botella de la bebida, misma que realizó en colaboración con la empresa 'The wine of the Champions'.



De inmediato ante la publicación, el exjugador de las Águilas del América recibió comentarios de todo tipo, la mayoría aplaudiendo la noticia y en otros casos pidiendo mejor entrenar.

Guillermo Ochoa agregó que el vino ya se encuentra disponible para todo el público con envío a todo el mundo y disponible en tiendas de Estados Unidos y México.

Ochoa, se sumó a una lista de futbolistas que han colaborado con la misma marca, entre los que destacan Ronaldinho, Roberto Carlos, Iván Zamorano y Marco Materazzi.