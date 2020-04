Zapatos Manríquez al borde del abismo por coronavirus

Durante las próximas semanas, los anaqueles de la fábrica Manríquez se mantendrán en su máxima capacidad, ocupados por cientos de pares de zapatos que se empolvarán a la par de los sueños de gol de futbolistas amateurs y profesionales que están paralizados por el coronavirus.

El mayor cierre de la industria deportiva desde la Segunda Guerra Mundial, tiene contra las cuerdas a la marca de artículos deportivos Manríquez, una de las de mayor tradición en México, que ante el cierre de Ligas y torneos de aficionados, han detinido casi por completo sus ventas.

Sin futbol en el llano, el futuro de Manríquez tiene una sentencia de muerte. “Estamos preocupados porque, si el futbol no reinicia, nuestro panorama no es alentador. Sí existe un riesgo de quiebra, porque no sabemos cuándo volveremos a vender. Es un estado crítico que nos puede pegar bastante”, confiesa Eric Manríquez, director de marketing y comercialización de la empresa fundada por su padre.

A diferencia de sus grandes competidores internacionales como Nike o Adidas, que poseen robustos catálogos para compras en línea, el negocio familiar de los Manríquez se ha centrado en establecimientos y vendedores al mayoreo.

Hasta el momento, Manríquez no ha despedido a ninguno de sus casi 60 trabajadores con los que cuenta en fábricas y oficinas, pero aceptan que casi el 100 por ciento han sido mandados a casa y algunos ya han padecido recortes en su salario.

“Las primeras tres semanas fuimos mandando a empleados de vacaciones con sueldo. Pero desde la cuarta semana ya tuvimos que recortar una parte de su pago. No queremos despedir a nadie porque tenemos responsabilidad social, pero tampoco sabemos si nosotros como empresarios recibiremos apoyo del gobierno”.

Desde 1969, cuando Nicolás Manríquez lanzó el primer par de zapatos de futbol, generaciones de niños y jovenes mexicanos han utilizado esta marca que sobrevivió al ingreso de las grandes corporaciones internacionales con el inicio del Tratado de Libre Comercio (TLC).

Aunque en los últimos años los pies de varios futbolistas profesionales de la Liga MX se han vestido con Manríquez, el principal mercado de esta marca, originaria de La Piedad, Michoacán, están en las categorías infantiles que cada ocho días levantavan el polvo de las canchas de tierra.

