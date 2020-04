El Wolverhampton vive una relación de ensueño con el mexicnao Raúl Jiménez. Tanto que el club inglés celebró, en redes sociales, una fecha importante.

Hace un año, los 'Wolves' anunciaban la compra definitiva del mexicano, en una cifra histórica para la isntitución. Más de 38 millones de dólares y contrato hasta 2023.

Jiménez llegó en 2018 a la Premier League en calidad de préstamo, procedente del Benfica de Portugal, donde no tuvo el protagonismo deseado, pese a su efectividad a la hora de acumular minutos.

Hasta el corte de caja en la Liga de Inglaterra, pausada por la pandemia de coronavirus y con riesgo de suspenderse, Raúl Jiménez marcha en el décimo lugar de los goleadores (13), mientras que el Wolverhampton es sexto lugar, con 43 puntos.



