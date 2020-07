Um título especial, o mais importante da minha carreira e no momento difícil que estamos vivendo. * Cria de São Gonçalo, favelado, com 20 anos e 3 títulos no maior clube do mundo. * Pra quem não iria nem vestir a camisa do Madrid, tá ficando bom né? * Graças a Deus tem mais gente por mim do que contra mim. A cada dia eu treino mais, estou mais focado e querendo fazer história. * Obrigado a todos os envolvidos. Família, amigos, todos do clube, a essa torcida maravilhosa e meus fãs de todo mundo. CAMPEÃO @laliga 2020 A special trophy. The most important of my career and that provides a little joy in this difficult year. * From São Gonçalo, born in the slum... with 20 years and 3 titles in the biggest club in the world. * And some said that I wouldn't even wear that shirt. I think it's getting good, isn't it? * But I know there are more people in my favor than against me. Every day I wanna train more, I'm more focused and trying develop myself to make history. * Thank you to everyone who participates in this journey. Family, friends, everyone at the club and especially to this wonderful crowd and my fans around the world. CHAMPION @laliga 2020

