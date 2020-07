Un triunfo de Cruz Azul para redondear un buen día

A Gustavo Morales le toca trabajar cada domingo en las inmediaciones del estadio Olímpico Universitario, con o sin partido en el Pedregal. En los últimos meses, por la pandemia de Covid-19, la clientela ha estado baja, pero ha ido incrementando en este par de semanas.

Hoy no fue diferente para el vendedor de papas fritas, quien pudo enfundarse con la playera de su Cruz Azul, que esta noche disputa la final de la Copa por México, frente al Guadalajara en CU.

“Ya no es coincidencia que me toque el Cruz Azul. No me se otra y me tenía que poner la camiseta”, dijo Morales, apurado porque vendió por completo y tenía tiempo para a llegar a su casa para ver el encuentro.

El seguidor celeste aseguró que la pandemia le ha quitado la clientela. “A todos nos está afectando”. Pero este domingo fue un buen día, al empujar el carrito vacío. Los policías que resguardaron la zona se vieron obligados a buscar otro vendedor de papitas porque el de la camiseta cementera ya se le acabaron.

“Me gusta cuando viene Cruz Azul a jugar acá, a CU. Hoy ganan la final, 2-1, muy peleado, con goles del ‘Cabecita’ [Jonathan Rodríguez] y el otro de Milton Caraglio o Santi Giménez”, adelantó.

Todavía se desconoce cuándo se abrirán las puertas del recinto a los aficionados, ya que es su mejor día para vender papas. A pesar de eso, estará en las inmediaciones, para aquellos que quieran una botana durante un paseo por Ciudad Universitaria.

Morales es positivo con su Cruz Azul y afirmó que este torneo, el Guardianes 2020, “es el bueno”.