Un título con Chivas, la ilusión de Oribe Peralta

Se le ve trabajando a Oribe Peralta como novato en las canchas de Verde Valle, sudando hasta la última gota de sudor, dando consejos a los más jóvenes, intercambiando puntos de vista con los más experimentados y siempre disfrutando de trabajar en lo que más le gusta: jugar al futbol, porque Chivas reavivó algo que se estaba esfumando en el goleador y le incrementó la ilusión de levantar una copa más.

“Esa ilusión nunca la he perdido en los equipos que he estado y en Chivas menos, le dije a Amaury Vergara que reavivaron en mí una llama que a lo mejor se estaba apagando. Quiero ser campeón con Chivas y América, esa es mi motivación. Si eso logro transmitirlo a los jóvenes, que ven que si un jugador de 35 años tan cerca del retiro tiene esa mentalidad, esa ilusión, pues obvio que ellos, los jóvenes, deben tener 10 veces más esa ilusión”, explica.

Peralta dará al proyecto de Chivas lo que sea necesario; si es dentro del campo, pondrá todo su futbol al servicio del equipo y si hay un elemento mejor posicionado para anotar, cederá con mucho gusto el esférico, porque no busca lucimiento personal, sino dar resultados en un proyecto global.

“No me conformo, siempre me ilusiono trabajando. Espero dejar algo en mi paso por Chivas. Me gusta el ambiente que hay, todos nos llevamos bien, es muy ameno el vestidor, te hace sentir contento estar acá. Hay mucho potencial, esperemos hacer un gran torneo. Me veo como alguien que inspira a los demás, que inspire esfuerzo, correr, meter, dar todo en los encuentros y lo más importante, seguir disfrutando”.

Jugar con mexicanos no es ninguna desventaja, desde el punto de vista de Peralta se le puede pelear a cualquier equipo y quedó demostrado ante los Tigres el pasado domingo, así que la ilusión de ir paso a paso en busca de lo más grande en el torneo está intacto.

“Mientras se tenga una mente ganadora, mientras se quiera seguir siendo un equipo importante, los jugadores, por muy jóvenes

que sean, deben reafirmarlo partido a partido”.

Le desea lo mejor a las Águilas. El Hermoso deseó benas cosas a sus excompañeros, aunque algunos no entiendan el por qué determinó estar en Chivas: “Ellos son libres de pensar lo que quieran, seguirán siendo mis amigos y son libres de expresarse como quieran. Sé que di lo mejor allá”.

