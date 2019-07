Su hijo y regresar al Jalisco, los motivos de Omar Bravo

Todo parecía indicar que arrancaría la temporada como auxiliar técnico de Ricardo Rayas, pero hubo factores que hicieron recapacitar a Omar Bravo sobre su retiro, entre ellas, y la más importante, su hijo, quien le “movió” el sentimentalismo y por ello determinó regresar a las canchas, después de más de un año.

“Estar un año y medio afuera, no es cualquier cosa. En el futbol es espontaneo, a veces tienes que hacer esfuerzos que no tienes medidos y me estoy empapando, no ha sido fácil. Es lo que me gusta hacer, son retos como futbolista, como persona, también influye mucho mi hijo para que vea a su papá jugar".

El goleador histórico del Guadalajara se sintió apapachado por “Los Melenudos” desde un inicio, situación que le abrió las puertas para formar parte de la institución. Además, para el oriundo de Los Mochis, regresar a jugar al Estadio Jalisco es un viaje en el tiempo y asegura, no hay comparación.

“Abrí un canal de comunicación con la Universidad, desde que me prestaron el estadio, nos vimos algunas otras ocasiones, llegué acá al cuerpo técnico y la vida nos pone juntos, a cada uno en su rol y me exigiré al máximo para dar lo mejor. Es una catedral, acá en Guadalajara. Jugar en el estadio Jalisco es algo indescriptible, los que que vivimos aquí (Guadalajara) lo sabemos"

Las oportunidades que le brindó la institución universitaria y el buen nivel mostrado a lo largo de su carrera sirven para que ahora, desde un lugar diferente, pueda retribuirles de alguna forma todo lo brindado hacia él.

“Qué más puedo pedirle a la vida, gracias a Dios tuve una carrera digna, sin lesiones, que me permite tener este parámetro para decidir. Quiero regresarle a la Universidad un poco de lo tanto me ha dado, aunque sea desde otra trinchera”.

Omar Bravo ha tenido en su trayectoria la oportunidad de defender los colores de tres equipos tapatios, dejando siempre buenas sensaciones, este nuevo reto lo asumirá con gusto.

