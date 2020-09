Robert Dante Siboldi tampoco se sabe las reglas del futbol, como –al parecer– el árbitro Oscar Macías Romo.

Al ser cuestionado sobre el polémico gol de Jonathan Rodríguez, quien tocó dos veces el esférico en un penalti, el entrenador del Cruz Azul comentó: Si fue así, si la toca dos veces, debieron repetirlo”.

Lo que se le pasó al timonel fue que, en el reglamento de la FIFA, no se vuelve a cobrar la pena máxima, sino que se decreta un tiro libre indirecto para el equipo rival.

Siboldi abogó por Macías, al subrayar que los nazarenos “cometen errores y aciertos, como los jugadores y entrenadores”, y que hizo su trabajo lo mejor que pudo.

“Pero si consideraron que no la tocó dos veces, es lo que entiendo y no he visto la repetición. Hablando con el cuarto árbitro, [dijo] no vio algún impedimento para anular el gol”.

La Máquina triunfó 3-2 sobre el Mazatlán y recuperó el liderato, a la espera de lo que hagan los Pumas el lunes, en León.