Si no sintiera presión, estaría en un equipo vulgar: Míchel González

Aunque Pumas se encuentra muy cerca de los puestos de Liguilla (10), los resultados no han sido los esperados y la presión es máxima para el estratega Míchel González.

El técnico de los Pumas habló de en conferencia de prensa, previo al duelo del próximo domingo ante Santos Laguna.

"Si no sintiera la presión, estaría en un equipo vulgar y si no la tuviera, yo mismo me la propondría. Yo quiero que mis equipos tengan presión, tensión y que jueguen siempre a ganar. Me encanta la presión si no sería aburrido", declaró.

Míchel González reiteró el mensaje de confianza a sus jugadores y sin dudarlo aseguró que estarán en Liguilla por "la zona en la que se encuentran actualmente y porque tienen plantel para llegar a la meta de 27 puntos que practicamente otorga el pase".

Sobre el rival en turno, el Santos Laguna, líder de la competencia, Miguel González espera un duelo complicado por el plantel que tienen los de la Comarca.

"Tiene un gran plantel. Por algo es el líder. Tiene tantas variantes que te puede hacer un juego diferentes", señaló.