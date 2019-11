Elías Hernández negó algún acercamiento directo con Ricardo Peláez, próximo director deportivo del Guadalajara, pero sí señaló que su futuro depende del Cruz Azul.

“Si la directiva quiere que me quede, seguiré con el mismo compromiso. Si no es así, trataré de encontrar las mejores oportunidades”, dijo el volante, quien fue titular en el triunfo de los cementeros 3-1 sobre el Atlético de San Luis.

“La decisión se la dejaremos a otra gente. En lo personal, toca descansar un poco la cabeza y a pensar en lo que sigue”, agregó.

El Patrullero explicó que el supuesto contacto con Peláez para reforzar a las Chivas no sucedió. “Creo que hackearon mi celular”. Su primer propósito para el 2020 es recuperarse físicamente, ya que en los últimos meses ha recaído en lesiones.

“Si me preguntas si quiero salir, yo digo que no. Tengo un compromiso con este equipo. Desde que tomé la decisión de venir acá fue para trascender , para ayudar a cambiar la historia de Cruz Azul y así será durante el tiempo que me toque estar. Si la directiva decide que no estoy en planes, no puedo quedarme sin jugar”.

Hernández jugó 12 partidos este Apertura 2019, seis de ellos como titular, sumó 597 minutos y marcó un gol.

La Máquina se irá 10 días de vacaciones y regresará para preparar el Clausura 2020; sin embargo, el plantel tendrá altas y bajas.

“Es normal que se vengan cambios, este equipo no puede quedarse fuera de Liguilla. Ya los directivos tomarán la decisión. Los que les toque quedarse, tratar de rendir al 100 por ciento; los que no, desafortunadamente así es el futbol, hay que afrontar las consecuencias”, comentó el michoacano.

