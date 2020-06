Volver de una larga pausa deportiva -debido a la pandemia de coronavirus- y jugar en estadios vacíos pesarán, aunque son factores que no le quitan el sueño a un Pablo López que sueña con formar parte de la Selección Mexicana que buscará un boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio.

“Será complicado, jugar sin afición es muy difícil, pero sabemos que ahí está el torneo, tenemos que jugar, ganar esos puntos. Vengo para hacer un buen torneo, para estar jugando, me toque o no me toque siempre voy a estar a disposición y quiero tener minutos para llamar la atención de Jimmy (Lozano), se vienen etapas muy buenas para el Preolímpico”, apuntó el nuevo fichaje del Atlético de San Luis, en una videoconferencia.

El mediocampista de 22 años de edad, procedente del Pachuca, mira como una oportunidad algunos huecos del proceso tricolor hacia la justa veraniega, la cual se disputará hasta el 2021, debido a la pandemia mundial e coronavirus.

“Es muy complicado, se venía trabajando de una manera muy buena (en la Selección), tienen un grupo muy bueno, entonces no están entrenando todos al parejo.

“Pero no es imposible (ser convocado), se va a tener que juntar otra vez a todos los seleccionados, trabajar por etapas y llegar de la mejor manera el otro año al Preolímpico de Guadalajara”, agregó López, quien el año pasado disputó los amistosos contra las juveniles de Irlanda, y Japón.



Sobre su llegada al conjunto potosino, López mencionó que “la verdad es que estaba en casa y me agarró de sorpresa, no me lo esperaba, fue una noticia que no la pensé. Lo que me gusta de acá es la afición, es una plaza muy futbolera, la afición es muy entregada y eso me llena, San Luis es un buen lugar para desarrollar mi futbol”.

Finalmente, Pablo César resaltó la experiencia adquirida con los Tuzos y la constante pelea interna por un puesto.

“En Pachuca la verdad que oportunidades, de hecho hubo un torneo que estuve jugando frecuentemente, pero no se me dio la continuidad. Pelear un lugar con un extranjero no lo veo mal, pero a final de cuentas si uno quiere estar va a trabajar y se lo va a ganar, esa liga es buena porque van a salir muchos jugadores mexicanos”.