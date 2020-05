Sebastián Villa, jugador de Boca Juniors provocó aborto de expareja

Daniela Cortés, exnovia del futbolista colombiano Sebastián Villa de Boca Juniors, dijo que el delantero le provocó un aborto el año pasado, debido a los golpes que le dio.

En una entrevista al programa Crónica TV de Colombia, Cortés denunció: “Tuvimos una discusión en mayo del año pasado. Comenzó a golpearme, me maltrató. Después de los golpes comenzó un sangrado intenso que me dio mucho temor y no quise ir a un hospital por miedo a la noticia. Al otro día fui al hospital, los médicos me realizaron una ecografía y me dijeron que ya no había feto. Que había perdido el embarazo por los golpes que me había dado”.

Acusó a Villa de ser bipolar: “En un momento está bien, y en otro momento pasa al enojo, es grosero, e insulta”.

Aseguró que lo perdonó en varias ocasiones: “Una mujer siempre cree que va a cambiar, viene con sus promesas, con sus palabras decoradas”.

La última agresión fue la que detonó esta denuncia: “Cuando corté con mi mamá me empezó a pegar. Me cogió del pelo, me pegaba puños patadas. Entonces, salí corriendo para estar a salvo y decidí denunciarlo”.

Cortés denunció por redes sociales la última agresión del jugador boquense, que ha negado en todo momento haber golpeado a su ex pareja.