Ante intelectuales y académicos que le expresaron su apoyo, la candidata presidencial opositora, Xóchitl Gálvez, aseguró que su proyecto garantiza que México siga siendo un país democrático.

En reunión en el Palacio de Minería, la abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México expresó su certeza en que ganará las elecciones del próximo 2 de junio.

Dijo que el voto oculto está de su lado y destacó que en su recorrido por el país por cada 10 personas que se encuentra en la calle, ocho le han dicho que votarán por ella, porque en su candidatura ven emoción y en la de Claudia Sheinbaum instrucción.

"No pudieron vencer lo que pasó ayer en el Zócalo. La gente venía en camión, caminando, en transporte público. Nomás vean el acarreo que va a haber el próximo 29 de mayo, o sea, si ellos no acarrean no llenan el Zócalo, porque no hay emoción, en su candidata no hay emoción, en lo que ella hay es instrucción.

“A ella le entrenaron ayer para llegar a decir esto, esto, esto, y no se salió del script. En mí hay emoción, pero sobre todo hay un reconocimiento que no puedo sin ustedes. Los necesito para llegar al final del camino", sostuvo ante los intelectuales, a quienes agradeció su respaldo.

“Y hoy tengo una enorme, inmensa responsabilidad que personajes como ustedes con una trayectoria tan destacada y sobresaliente estén aquí hoy expresándome su apoyo. Sé que además de mi persona ustedes están apoyando el proyecto que garantiza que México siga siendo un país democrático, tengan la certeza que si algo me caracteriza es que soy una mujer que sabe crear equipos plurales”, resaltó.

"Ustedes han entendido muy bien que la próxima elección es entre democracia y autoritarismo, y basta ver el debate para haberlo entendido, no hay cambio de proyecto, no hay más que el Plan C y el Plan C significa tomar a la Corte, tomar al Congreso, tomar control de los organismos electorales, como es el Tribunal Federal Electoral, y minimizar al INE", alertó.

Xóchitl Gálvez señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador jamás se ha asumido como el presidente de todos los mexicanos, sino como el líder de una fracción que pretende avasallar a todos los demás. “Morena pretende asumirse como la encarnación del pueblo, esa construcción ideológica en la que solamente caben los que piensan como ellos. Por eso hoy este país está dividido y polarizado", denunció.

