Ricardo La Volpe salió “vago” para el FIFA 20

Con todo y lo gruñón que se ve y que es, Ricardo La Volpe con el tiempo, con mucho tiempo, se ha suavizado.

Sobretodo con su familia.

Ahora se puede ver al Bigotón jugando al FIFA 2020, y tan apasionado como es en la cancha, también lo es en el Play Station.

En Twitter se ha visto al técnico de la Selección Nacional en Alemania 2006, jugando un partido en al video juego en compañía de su nieto Mauro, y en entrevista al diario Olé de Argentina, afirma que es bueno.



“¡Toda la vida jugué a la Play! Imaginate que con Mauro, que ahora tiene 21 años, yo jugaba cuando tenía 10. Pero antes no se jugaba tanto al FIFA, estaba de moda el PES”, cuenta.

Ahora tiene más rivales: “Juego con mis nietos. Y me gusta poner las alineaciones, armar los parados. Los cargo, a veces: me tiro a ser defensivo, me pongo todo atriqui… Pero ellos juegan mejor que uno”.

Dice que emplea su clásico parado de línea de cinco: “A mí siempre me gustó el 5-3-2 o el 5-2-3, con tres centrales y los laterales que suban. Es un sistema moderno que tiene muchas variantes”.



Y dice que le funciona: “De diez partidos mis nietos tal vez ellos me ganan seis y yo cuatro. Pero tienen más práctica que uno”.

Cuando dirigía al Boca Juniors, La Volpe alguna vez criticó que sus jugadores jugaran tanto al FIFA…, y ahora: “A mí el PlayStation me saca. Me concentro en los videos y hago a un lado los problemas”.