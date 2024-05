La primera causa de muerte, la última preocupación de AMLO

En 2019, el presidente López Obrador firmó un documento titulado Acuerdo por la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Planteaba seis objetivos. El documento tocaba la discriminación de niñas y mujeres, prometía más trabajo formal, bienestar con educación, respeto, no violencia y seguridad, prometía hacer compartir los trabajos de cuidado para que las mujeres tuvieran más tiempo propio, mejor atención en salud, y finalmente, una cultura basada en valores. La reportera Ana Osorio publicó para Dalia Empower hace unos días un análisis, punto por punto, y adjuntó además la opinión y calificación que dieron varias organizaciones de la sociedad civil a este respecto. Se reprobó en la materia.

Parecería chiste si no fuera tragedia. Además del muy comentado asunto de las estancias infantiles en el sexenio, y en el que se anota una vergonzosa mejora de acceso a guarderías de 1.34 puntos porcentuales con respecto a 2018, resalta el tema de salud. Otro trágico fracaso. “En 2018, en el país hubo 19.79 muertes por cáncer de mamá por cada 100 mil mujeres, para 2020 se registró la cifra más alta desde 2012, 20.54”, anota Osorio. La pandemia no solo trajo muertes a los enfermos por Covid-19, sino que también se vio acompañada por muertes excesivas en otros padecimientos. Sin embargo, en México la causa no fue solo el encierro o la atención que requirieron de emergencia los pacientes del virus, sino la falta de acceso a un sistema de salud. Entre 2019 y 2022, las muertes de mujeres con cáncer de mamá que no contaban con seguro social se triplicaron. El INEGI registró un aumento de 573 a mil 991. Para 2022, la cifra de muertes por esta causa disminuyó a 19.86 por cada 100 mil mujeres, pero ha sido la cifra más alta que en cualquier año del sexenio anterior. Esto de acuerdo con el Sistema de Indicadores de salud del Inmujeres. Hoy en día, en el país mueren 10 mujeres cada día por esta enfermedad.

El cáncer de mama, el de mayor incidencia entre las mujeres de todos los países de la OCDE, y la primera causa de muerte entre las mexicanas —lo sabemos desde hace décadas, que a pesar del incremento en la incidencia, las tasas de mortalidad se reducen con un diagnóstico oportuno. Eso no ha sucedido este sexenio, el más feminista de todos los tiempos. Entre los países de la OCDE, México aparece junto con países como Eslovenia y Hungría, con menor gasto público en salud y menor calidad en la detección de cancer de mama. Además, México es de los países que menor número de mamografías practica. ¿A qué se refería entonces el gobierno federal cuando habló de mejoras para las mujeres? ¿Qué intención tenía entonces el presidente al firmar un acuerdo? Para la historia quedan esas muertes, para la historia queda la mala gestión en salud. La organización México Evalúa reportó que AMLO retiró 157 mil mdp del Fondo para atender cáncer y otras enfermedades de los más pobres, que en 2021 el recorte para atender cáncer infantil, de mama y cervicouterino llegó hasta el 97%, y que en 2022 no se financió ni un solo tratamiento de las enfermedades consideradas como catastróficas, incluido el cáncer. Ese dinero, aún más grave, no se puede conocer para qué se utilizó.

Los famosos programas sociales que se implementaron sin perspectiva de género a nivel federal, y la teoría de mejor entregar los recursos directamente al pueblo, no sirvió para salvar vidas pero tampoco para lograr la igualdad. Así que por más lógico que el voto no lo pierda Morena por la suposición de los ciudadanos a perder sus pesos del gobierno, la realidad es que el gobierno no solo no está haciendo su trabajo, sino que está haciendo crueles malabares políticos. La realidad es que los números y las organizaciones de la sociedad civil reprueban el cumplimiento del acuerdo. La realidad es que hay más muertes, más feminicidios, más violencia. La realidad es que no hay mejora sustancial en la inclusión laboral y la brecha salarial se mantiene en un 17% promedio. La realidad es que no, este no ha sido un sexenio feminista.