Renato Ibarra, ¿Sinceridad o montaje?

El vídeo de Renato Ibarra pidiendo una segunda oportunidad después del escándalo por violencia familiar, por el que enfrentó cargos por tentativa de feminicidio y que incluso lo hizo pisar el reclusorio en marzo pasado tiene un punto de vista interesante desde el cual analizarse.

Nos enteramos que esta publicación viene como parte de una campaña de limpieza por parte de la directiva, en busca de la manera para que el ecuatoriano vuelva a tener, sí la posibilidad de jugar, pero más que nada de que cuando lo haga, esto no le genere al equipo una mala imagen con el público femenino y con aquellos grupos que se mantiene en la lucha por los derechos y justicia para las mujeres violentadas.

Se ha sabido también, que en Televisa esperan que con este vídeo se abone a llegar a ese punto en el que Ibarra podrá volver a las canchas sin ser señalado, pero la estrategia o decisión tomada no ha caído bien entre un importante número de mujeres en la empresa, desde deportes hasta el área de noticias, en las que no terminan de entender por qué le vuelven a dar "bola" a este personaje después de lo ocurrido, ya que piensan que aunque libró permanecer en la cárcel al llegar a un arreglo, no debe tener el impulso desde adentro de la empresa.

PUEDES VER: Renato Ibarra, "Trabajaré por los derechos de las mujeres"; pide segunda oportunidad

¿Por qué, a un mes de que arranque el Apertura 2020, el ecuatoriano reaparece con un discurso en el que ofrece una disculpa y pide una segunda oportunidad a la opinión pública? ¿Si el América quiere reactivarlo, había necesidad de un vídeo?

El Apertura 2020 está cerca de comenzar (24 de julio) y el volante sudamericano sigue con su futuro deportivo incierto, sumado a que el América no le ha podido encontrar sitio lejos de Coapa, por aquello de cuidar los valores de la institución.

Sin duda el tiempo lo apremia, pero este mensaje -de un minuto y 16 segundos- muestra tintes de ser el intento de un buen montaje para lograr el perdón del americanismo o al menos, que otro equipo lo tenga como una posibilidad.



Suficiente con ver la sosa descripción del video: “Mensaje de Renato Ibarra”.

Por el momento, la mayoría de los comentarios que Ibarra ha recibido en Instagram, son respuestas positivas. Hasta el chileno Nicolás Castillo se atrevió en escribirle: “Grandeeeeee @renatoibarra ESTAMOS CONTIGO HERMANO”.

Incluso, y como parte de la estrategia, Ibarra no sería entrevistado para ningún espacio de Televisa Deportes y seguiría con estás "apariciones" en entrevista con alguno de los canales deportivos de la televisión de paga.

Cuatro meses después y el caso de este hombre sigue desatando polémica, ahora, con este plan para pedir una segunda oportunidad, palabras con las que antes, coincidentemente, había hablado del tema el técnico americanista Miguel Herrera, quien siempre ha dicho que espera que la directiva le dé luz verde para contar con Renato.