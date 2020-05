Los efectos de la cuarentena comienzan a intensificarse y ni los futbolistas están exentos. Mientras la incertidumbre sobre el regreso crece, el humor brota.

Así lo demostró Raúl Jiménez, quien ya había hecho su debut en TikTok, pero superó con creces su primera publicación (en la que aparece su perro), al aparecer a cuadro con una "interpretando" la versión parodia de 'No me quiero bañar'.

El delantero del Wolverhampton lució una bata de baño y al ritmo del 'no me gusta el shampoo, no me gusta el jabón, así cochino me siento mejor' mostró sus artículos de baño mientras bailaba.

Puedes ver: El ‘Kun’ manda saludo y es “albureado”

El video difundido en redes sociales ha desatado todo tipo de alabanzas. Los gritos de gol que se han vuelto constantes cuando el mexicano juega en la Premier League han sido cambiados por carcajadas.