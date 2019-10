Raúl Gudiño agradece el comportamiento de la afición

Aunado a los tres puntos logrados sobre Panamá, para tomar en solitario el liderato del Grupo B en la Liga A de la Nations League, los jugadores de la Selección Mexicana encuentran otro beneficio a lo sucedido en el Estadio Azteca: el polémico grito "¡Eeeh puto!" prácticamente no apareció.

"Le agradecemos mucho a la gente su comportamiento, porque eso es algo muy importante para nosotros, que no hicieran el grito", afirma el portero Raúl Gudiño, quien es respaldado por el defensa Alan Mozo: "Qué bueno que no se dio (el grito), porque es muy importante para nosotros que no se dé y no nos expongamos a castigos".

#Video Raúl Gudiño agradece que la gente casi no gritara la exclamación polémica de "ehh pu..." pic.twitter.com/4u7Ddb678y — Universal Deportes (@UnivDeportes) October 16, 2019

De hecho, afirman que pudieron disfrutar más el cotejo frente a los canaleros por el comportamiento del público, más allá de que la entrada fue pobre. "Estamos muy contentos porque la gente no hizo el grito", comparte el volante Erick Aguirre. "Es muy bueno para nosotros que eso no se presente más. Qué bueno que fue así".