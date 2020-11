Para Andrés Lillini, técnico de los Pumas, su equipo hizo más que el Guadalajara, su equipo mereció ganar, el punto sólo sirve para sumar… No mucho más.

“Hicimos más que el rival. Con uno menos no nos metimos atrás, fuimos al ataque. Tenía la sensación de que íbamos a ganar, el empate sólo sirve para sumar”.

El argentino siente que los últimos juegos que ha disputado el Universidad Nacional, son de Liguilla. “Les dije a los muchachos que en el segundo tiempo iba a ver si estábamos para la Liguilla. El equipo demuestra que es valiente, el aficionado de Pumas debe de identificarse con estos chavos. No dejamos de producir en ofensiva, a veces con orden, a veces con desorden, pero parece que ya es Liguilla”.

Y de cara a las finales, reconoció que le hace falta: “Aprender a cerrar partidos. La vorágine que se maneja la debemos de bajar en la Liguilla. Tendremos que agregarle esa parte sin dejar de ser lo que somos”.

Sobre la expulsión de Alan Mozo decidió no opinar, a pesar de que ya es el segundo juego donde César Ramos le muestra la roja a uno de sus jugadores: “El árbitro me pareció que tuvo buena actuación. La expulsión no la he visto, siento que llegaron al mismo tiempo, pero árbitro está más cerca que yo”.

Lillini se dio tiempo para reflexionar acerca de su paso por el equipo auriazul, al que llegó como emergente ante la intempestiva salida de Miguel González, Míchel.

“Me hace feliz estar en este equipo, Disfruto de trabajar con estos jugadores, se sienten identificados con lo que estamos haciendo, me llegó de pronto pero lo disfruto mucho”.

Lo que quiere en el cargo, “es devolverle a la institución la exigencia de estar arriba, exigirnos no salirnos de los primeros cuatro”.

En lo personal: “He evolucionado en conocer al grupo y ver qué me puede dar cada futbolista. Hemos crecido mucho con el cuerpo técnico, he avanzado en como entender a Israel López (su auxiliar técnico) y como él me entiende a mí. Hemos avanzado en el juego, nos costaba mucho tener manejo de balón, siempre jugando para adelante y creo que los rivales nos respetan más”.